Um homem de 25 anos morreu ao bater o carro que dirigia e ser ejetado do veículo na noite de sábado, na região de Londrina, no norte do Paraná. O acidente foi no quilômetro 12 da PR-538, por volta das 19h45 de sábado (30), no trecho entre Londrina e o distrito de Guaravera.

Conforme informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o motorista bateu sozinho contra o barranco, no canto direito da rodovia. Com a batida, o Corsa, com placas de Londrina, capotou e o homem foi ejetado.

Ainda não é possível saber por qual motivo ele saiu sozinho da pista, nem se usava cinto de segurança. O tempo estava bom no momento do acidente, com pista seca.

O Siate chegou a ser chamadado, mas a vítima morreu minutos após o acidente