na prisão de cinco pessoas e apreensão de uma arma e drogas em Carlópolis, na manhã desta quinta-feira (31).

Em nota, a PM informou que a operação cumpriu mandados judiciais de prisão e busca e apreensão expedidos pela justiça da comarca, contando com policiais militares e policiais civis em buscas a três casas do município.

No primeiro endereço os policiais apreenderam um tablete e porções de menores de cocaína, que totalizaram quase 2kg da droga, além de um revólver calibre .32.

Na segunda casa alvo do mandado os policiais localizaram um homem de 33 anos que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Já no terceiro imóvel quatro pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas, estando em posse de objetos utilizados no comércio de drogas e também com dinheiro.

Os presos e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis