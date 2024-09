Uma das mais efetivas ações de cuidado com animais do País, o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná) terá uma nova fase a partir de novembro. O quarto ciclo do projeto vai beneficiar 175 municípios de todas as regiões do Paraná, representando aproximadamente 44% do território estadual.

Os primeiros atendimentos vão ocorrer na sexta-feira (1º/11), em Guaíra, na região Oeste, Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, e Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Essa nova fase vai até abril de 2025, com estimativa de esterilizar 35.282 animais, entre cães e gatos.

Inserido no Plano Paraná Mais Cidades (PPMC), estabelecido pelo Governo do Paraná para promover o desenvolvimento dos municípios paranaenses, o programa terá investimento nesta etapa de R$ 9.625.000,00. Ao fim deste ciclo, o Castrapet Paraná terá atendido mais de 107 mil animais de 324 municípios (81% do Estado) desde que foi implementado pela secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). A proposta contempla exclusivamente pets da população de baixa renda, de organizações da sociedade civil ou de protetores independentes.

“São números bem significativos que impactam diretamente na vida das famílias paranaenses. Uma iniciativa relevante para o bem-estar animal, para o meio ambiente e para a saúde pública. Lembrando que é um apoio direto às organizações não governamentais, às pessoas de menor renda e aos municípios”, destaca o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza. “O Castrapet reforça o caráter municipalista da gestão, que se preocupa com a vida das pessoas, com os problemas das cidades em que residem”.

Além da promoção da saúde pública, um esforço contínuo é direcionado à educação sobre a tutela responsável de cães e gatos. Sendo assim, a iniciativa assumiu um papel crucial na conscientização ambiental, especialmente entre crianças e adolescentes. Para isso, o Governo do Estado monitora de perto as atividades de educação ambiental organizadas pelas cidades parceiras, uma das condições para que os municípios sejam integrados ao Castrapet.

O Governo, por meio do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Instituto Água e Terra (IAT), oferece ainda palestras sobre zoonoses e orientações sobre a vacinação e desvermifugação de animais. A colaboração se estende a uma rede que une diversas ONGs e milhares de protetores independentes, todos compartilhando o objetivo comum de elevar a conscientização da sociedade em relação aos animais. O IAT é vinculado À Sedest.

“A iniciativa não se limita apenas a controlar a reprodução de animais, almeja promover uma comunidade mais compassiva, desempenhando um papel crucial na sensibilização sobre a importância da esterilização e na prática da tutela responsável”, afirma a coordenadora técnica e fiscal do Castrapet, a médica veterinária Girlene Jacob.

“Ao reduzir a população de animais de ruas, melhoramos a qualidade e a segurança das nossas comunidades. O Castrapet é um compromisso com a saúde e o bem-estar do Paraná, levando dignidade a todos”, acrescenta ela.

Confira os municípios que serão contemplados neste 4º ciclo do Castrapet:

Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Alto Piquiri, Amaporã, Ampére, Andirá, Antonina, Antônio Olinto, Apucarana, Arapongas, Arapuã, Assaí, Astorga, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Bela Vista do Paraíso, Bocaiúva do Sul, Cafelândia, Califórnia, Cambará, Cambé, Cambira, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Campo do Tenente, Campo Mourão, Candói, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Carlópolis, Cascavel, Catanduvas, Centenário do Sul, Cerro Azul, Cianorte, Colombo, Colorado, Conselheiro Mairinck, Contenda, Corbélia, Coronel Vivida, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzmaltina, Douradina, Doutor Camargo, Entre Rios do Oeste, Faxinal, Fazenda Rio Grande, Fênix, Flor da Serra do Sul, Floraí, Floresta, Flórida, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, Grandes Rios, Guaíra, Guaraci, Guaraniaçu, Guarapuava, Ibaiti, Ibema, Icaraíma, Iguaraçu, Imbituva, Inajá, Iporã, Irati, Itaguajé, Itambé, Itaperuçu, Ivatuba, Jaboti, Jacarezinho, Japurá, Jardim Alegre, Jesuítas, Jundiaí do Sul, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Luiziana, Lunardelli, Lupionópolis, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz, Maringá, Mariópolis, Marumbi, Mauá da Serra, Medianeira, Mirador, Missal, Munhoz de Mello, Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Fátima, Nova Olímpia, Ortigueira, Ourizona, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, Palmital, Palotina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Pato Branco, Peabiru, Pérola, Piraquara, Pitangueiras, Pontal do Paraná, Porecatu, Prado Ferreira, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Quatiguá, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Rancho Alegre, Rebouças, Ribeirão Claro, Rio Azul, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, Rolândia, Rosário do Ivaí, Sabaúdia, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Maria do Oeste, Santa Mônica, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, Santo Inácio, São João, São João do Ivaí, São João do Triunfo, São Jorge do Ivaí, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Pedro do Iguaçu, Sapopema, Sarandi, Sertanópolis, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Tijucas do Sul, Toledo, Três Barras do Paraná, Tunas do Paraná, Tuneiras do Oeste, Ubiratã, Umuarama e Wenceslau Braz.

Agenda de atendimentos do Castrapet:

Novembro

1º/11 – Guaíra, Godoy Moreira e Bocaiúva do Sul

2/11 – Palotina, Guaíra, Godoy Moreira e Bocaiúva do Sul

3/11 – Marechal Cândido Rondon e Bocaiúva do Sul

4/11 – Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes e Barbosa Ferraz

5/11 – Mirador, Entre Rios do Oeste e Barbosa Ferraz

6/11 – Amaporã, Ouro Verde do Oeste, Toledo e Barbosa Ferraz

7/11 – Paraíso do Norte e São Pedro do Iguaçu

8/11 – Nova Aliança do Ivaí e Missal

9/11 – Santa Mônica, Medianeira e Corumbataí do Sul

10/11 – Japurá e Foz do Iguaçu

11/11 – Cianorte, Capanema, Capitão Leônidas Marques e Peabiru

12/11 – Cianorte, Amperé, Flor da Serra do Sul e Peabiru

13/11 – Terra Boa, Três Barras do Paraná, Quedas do Iguaçu e Campo Mourão

14/11 – Tapejara, Ibema e Luiziana

15/11 – Tapejara, Campo Bonito, Guaraniaçu, Luiziana e Contenda

16/11 – Mamborê e Contenda

25/11 – Pontal do Paraná

26/11 – Pontal do Paraná

27/11 – Pontal do Paraná

Dezembro

1º/12 – Santo Antônio do Sudoeste

2/12 – Cascavel, Nova Esperança e Salto do Itararé

3/12 – Cascavel, Corbélia e Nova Esperança

4/12 – Corbélia, Floraí e Ribeirão Claro

5/12 – Presidente Castelo Branco e Santo Antônio da Platina

6/12 – Jesuítas, Presidente Castelo Branco e Cambará

7/12 – Jesuítas, São Jorge do Ivaí e Andirá

8/12 – Formosa do Oeste

9/12 – Mandaguaçu e Bandeirantes

10/12 – Mandaguaçu

11/12 – Mandaguaçu, Jundiaí do Sul e Antonina

12/12 – Sarandi, Conselheiro Mairinck e Antonina

13/12 – Sarandi

14/12 – Sarandi

16/12 – Umuarama e Cruzeiro do Oeste

17/12 – Tuneiras do Oeste

18/12 – Francisco Alves

19/12 – Iporã

20/12 – Pérola

21/12 – Alto Piquiri

22/12 – Mariluz

Janeiro

6/1 – Maringá

7/1 – Maringá e Guarapuava

8/1 – Marialva e Candói

9/1 – Marialva e Santa Maria do Oeste

10/1 – Floresta e Palmital

11/1 – Floresta e Palmital

13/1 – Paiçandu e Laranjeiras do Sul

14/1 – Paiçandu e Rio Bonito do Iguaçu

15/1 – Paiçandu e São João

16/1 – Itambé e São João

17/1 – Paranavaí, Itambé e Coronel Vivida

18/1 – Paranavaí, Marumbi e Pato Branco

19/1 – Paranavaí

20/1 – Paranavaí, Santana do Itararé e Mariópolis

21/1 – Alto Paraná, Santa do Itararé e General Carneiro

22/1 – Alto Paraná, Wenceslau Braz e General Carneiro

23/1 – Paranapoema, Jaboti e General Carneiro

24/1 – Inajá, Quatiguá e General Carneiro

25/1 – Inajá e Quatiguá

26/1 – Paranacity

27/1 – Jacarezinho

28/1 – Jacarezinho

29/1 – Nova Fátima

30/1 – Mandaguari, Apucarana e Colombo

31/1 – Mandaguari, Apucarana e Colombo

Fevereiro

1º/2 – Apucarana

2/2 – Ivatuba

3/2 – Ivatuba, Cambira e Almirante Tamandaré

4/2 – Terra Rica, Marilândia do Sul, Arapongas e Almirante Tamandaré

5/2 – Terra Rica, Mauá da Serra, Arapongas e Itaperuçu

6/2 – Marilena, Londrina e Itaperuçu

7/2 – Loanda, Cruzmaltina, Londrina e Itaperuçu

8/2 – Santa Isabel do Ivaí, Grandes Rios, Cambé e Itaperuçu

9/2 – Itaperuçu

10/2 – Rosário do Ivaí e Rolândia

11/2 – Manoel Ribas e Rolândia

12/2 – Arapuã, Rancho Alegre e Imbituva

13/2 – Jardim Alegre, Rancho Alegre e Imbituva

14/2 – Lunardelli, Porecatu e Imbituva

15/2 – Lunardelli, Porecatu e Imbituva

17/2 – Bela Vista do Paraíso e Irati

18/2 – Lupionópolis e Rebouças

19/2 – Rebouças

20/2 – Rio Azul

21/2 – São João do Triunfo

22/2 – São João do Triunfo

24/2 – São Mateus do Sul

25/2 – Antônio Olinto

26/2 – Rio Negro

27/2 – Campo do Tenente

Março

6/3 – Tijucas do Sul

7/3 – Tijucas do Sul

8/3 – Douradina e Tijucas do Sul

9/3 – Douradina

10/3 – Icaraíma, Assaí e São José dos Pinhais

11/3 – Nova Olímpia, Itaguajé, Sertanópolis e São José dos Pinhais

12/3 – Tapira, Itaguajé, Primeiro de Maio e São José dos Pinhais

13/3 – Santo Inácio, Prado Ferreira e São José dos Pinhais

14/3 – Santa Inês, Guaraci e São José dos Pinhais

15/3 – Santa Inês, Centenário do Sul e São José dos Pinhais

16/3 – São José dos Pinhais

17/3 – Colorado e Pitangueiras

18/3 – Colorado e Sabáudia

19/3 – Santa Fé e Califórnia

20/3 – Flórida

21/3 – Flórida e Sapopema

22/3 – Iguaraçu

23/3 – Munhoz de Mello

24/3 – Astorga

25/3 – Astorga

30/3 – Campina da Lagoa

Abril

1º/4 – Campina da Lagoa

2/4 – Goioerê

3/4 – Goioerê

4/4 – Ubiratã

5/4 – Ubiratã

7/4 – Fênix