A 11 dias das Eleições 2024, o Paraná é o quarto estado brasileiro com mais denúncias de propaganda eleitoral irregular no aplicativo Pardal 2024, segundo dados da plataforma.

Nesta quarta-feira (15), o Paraná soma 4.529 denúncias de propaganda irregular no Pardal, atrás apenas de São Paulo (11.365), Minas Gerais (7.531), Rio Grande do Sul (5.895). Pernambuco fecha o Top 5 com 4.497 registros.

Curitiba lidera o levantamento de denúncias no Paraná com 626 citações de propaganda irregular no Pardal, seguida por Foz do Iguaçu (357), Maringá (310), Guarapuava (299) e São José dos Pinhais (156).

Por outro lado, 52 municípios do Paraná registram apenas uma denúncia de propaganda eleitoral irregular.

Dessas denúncias, 2.928 são contra candidatos a vereadores, 927 para postulantes a prefeito, 640 a partidos e federações e outras 35 representadas a concorrentes a vice-prefeito.

26% das denúncias (979 casos) foram por propaganda eleitoral irregular na internet, enquanto 19% (754) são por casos de banners, cartazes e faixas e 17% (651) por publicidade em locais de bem público.

No Brasil, apenas dois estados não constam com pelo menos 100 denúncias de propaganda irregular no Pardal: Roraima (53) e Amapá (70).

O que é o Pardal?

O aplicativo Pardal 2024 permite que qualquer pessoa possa denunciar uma propaganda eleitoral feita de forma inadequada, seja na internet ou em local público.

A Portaria 662/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que o Pardal tem a responsabilidade “exercer o poder de polícia eleitoral, as denúncias de irregularidades de propaganda eleitoral específica, relacionada às candidaturas e ao contexto local da disputa”.

Os usuários contam com formulários de entrada específicos para a propaganda geral nas ruas e para a internet, bem como informações para identificar o que viola a legislação ou não.

O status das denúncias pode ser acompanhado pelos usuários por meio da plataforma Pardal Web, disponível neste link.

O aplicativo pode ser baixado nas plataformas Android e iOS.