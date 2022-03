Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pesquisa da Radar Inteligência divulgada nesta quinta-feira (3) mostra que Ratinho Junior está na liderança da corrida pelo Palácio Iguaçu com 50,1% das intenções de voto e seria reeleito pelos paranaenses em uma disputa com o ex-governador Roberto Requião, que tem 19,8%. Já o ex-prefeito de Guarapuava Cesar Silvestre Filho aparece com 3%.

11,3% dos que responderam a pesquisa votariam em nulo ou em branco. 15,8% não sabem ou não opinaram.

Em um eventual segundo turno entre Ratinho e Requião, o atual chefe do executivo venceria a disputa por 54,9% dos votos. O ex-senador teria 22,2%. Nulos e brancos somam 13,3%, e 9,6% não sabem ou não opinaram.

Já em um cenário entre Ratinho e Cesar Silvestri Filho, o governador também seria novamente eleito com 60%. O ex-prefeito aparece com 5,6%. Nulos e brancos são 19,3% e 15,1% não sabem ou não opinaram.

O levantamento foi feito entre a última sexta-feira (25) e esta quinta. 1.350 pessoas foram ouvidas em todo o Paraná. O nível de confiança é de 95,5% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos.