Pelo menos três caminhões colidiram na manhã desta quarta-feira (15) no km 138 da BR-277, em Balsa Nova, no interior do Paraná. Um dos veículos envolvidos é um caminhão-tanque carregado de álcool etílico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há risco de explosão no local.

O acidente aconteceu no sentido Curitiba. O álcool ficou esparramado pela pista e bloqueou os dois sentidos da pista. Nenhum dos caminhoneiros apresentou ferimentos.

A PRF orienta os motoristas que seguem de Ponta Grossa para a capital que desviem via Porto Amazonas, Lapa, Araucaria. O mesmo vale aos condutores que seguem de Curitiba para o Norte do Estado.