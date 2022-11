Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar (PM) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) lamentaram a morte da soldado e estudante de medicina veterinária Francielle Coimbra da Luz, de 36 anos, que não resistiu às complicações de um parto, nesta quarta-feira (23), em Curitiba.

A aluna do 5º período do curso de medicina veterinária deixa três filhos: de 15, 4 anos e o recém-nascido, o Noah. A mulher, que era também técnica em radiologia, morreu na maternidade do Hospital Santa Brígida.

“Hoje, com muito pesar, nos despedimos da Soldado Francielle Coimbra da Luz, com a certeza de que Valhala recebe uma nobre guerreira”, lamentou a PM, em comunicado nas redes sociais. “Independente da crença ou religião, pedimos para que orem por nossa irmã, para seus familiares e amigos.”

“Não tenho nem palavras pra expressar tanta tristeza ….hoje o céu recebeu um ser de luz . Minha amiga ,uma pessoa de coração bondoso ,sempre foi meu apoio quando eu precisei”, escreveu uma amiga da soldado nas redes sociais.

O sepultamento do corpo de Francielle foi marcado para às 16h desta quinta (24), em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.

Não há informações sobre o quadro de saúde do recém-nascido.