A recuperação de um TikToker, que perdeu os movimentos depois de uma queda no banheiro e ficou paralisado, está surpreendendo os médicos: ele está se preparando para correr 5km!

Chase Friedman é um homem de Los Angeles (Estados Unidos) que está desafiando a medicina. Depois do acidente em 2021, o rapaz chegou a ouvir dos profissionais que ficaria em uma cadeira de rodas pelo resto da vida.

Mas Chase já tinha decidido que não ficaria daquela maneira, e segundo ele mesmo, embarcou em uma jornada extraordinária cheia de determinação e resiliência. Aos poucos foi se recuperando e sua nova meta é correr 5km. Incrível! (vídeo abaixo)

A queda

Tudo aconteceu na casa de um amigo, em Filadélfia, durante o ano novo.

“Eu estava visitando meu amigo e ele deu uma festa de ano novo. Às 7h da manhã do dia seguinte me levantei para ir ao banheiro e aparentemente tropecei. Eu caí, minha cabeça bateu na pia e machuquei a C4 e C7”, explicou o homem.

O rapaz foi acordado por algumas meninas que estavam na casa, mas não se lembra muito bem do dia.

“Eu não sei quem eram elas, mas estavam super nervosas. Havia muito sangue no local e as meninas chamaram a ambulância”, lembrou.

Chase ficou caído no banheiro por pelo menos 45 minutos, tempo para que seu caso se agravasse mais ainda.

Diagnóstico

Ao chegar no hospital, as notícias recebidas pelos familiares do garoto não eram nada boas.

“Foi muito ruim, eles disseram para minha família que eu precisaria de uma fusão espinhal no meu pescoço”, contou Chase.

Na mesa de cirurgia, um desejo: dormir e nunca mais acordar.

“Eu olhei nos olhos do anestesista e pensei ‘espero qeu você não saiba o que está fazendo, eu quero dormir e nunca mais acordar’. Mas eu acordei”.

E com uma força de vontade imensa em virar o jogo e mudar o destino.

Os médicos, após o rapaz acordar da cirurgia, ofereceram dois caminhos. “Você pode recuperar algum movimento mas, para isso acontecer, você tem que trabalhar o máximo que puder na reabilitação e fazer tudo o que puder para se manter positivo.

Chase entendeu muito bem o recado.

Reabilitação

A jornada extraordinária começou, e o rapaz ia progredindo cada dia mais.

Durante 1 ano ele trabalhou todos os dias, incansavelmente, para recuperar os movimentos, sua felicidade e autonomia.

“Eu estava feliz, eu estava quase arrebentando meu bumbum na reabilitação. Foi uma loucura, mas acabei onde estou hoje”, disse o rapaz.

Os seis primeiros meses foram dedicados a aprender a correr de maneira acelerada. A maior dificuldade era o espasmo em uma das pernas, uma contração involuntária do músculo.

Mas pouco a pouco, Chase, foi evoluindo e agora está prestes a correr 5km.

Academia

Depois de um certo tempo ele decidiu deixar a reabilitação e continou os treinos na academia e de maneira autônoma, mas para ele havia algo ainda a ser feito.

“No começo deste ano, eu decidi que queria correr 5km, e isso significava começar a reabilitação novamente”, explicou.

Com pouco tempo de fisioterapia ele já foi capaz de correr, mas não a distância desejada ainda.

“Duas semanas atrás eu estava em uma pista e dei meia volta sem parar”, comemorou. Parte de sua vitória é dedicada à música “Lose Yourself”, do Eminem, que fala de empoderamento e força de vontade.

“Apenas sorria através da dor. Não sei. Eles me pediram para ser positivo, então eu estava olhando para o lado positivo o tempo todo”, lembrou.

No hospital, Chase, que quando entrou para cirurgia desejava estar morto, havia mudado de opinião.

“Eu brincava com as enfermeiras, assistia comédia, eu estava tão grato por estar vivo”, explicou.

Além de completar os 5km até o final deste ano, ou início do próximo, Chase quer usar sua conta no TikTok e Instagram para motivar outras pessoas que estão lutando diariamente igual ele.