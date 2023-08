Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 41 anos foi presa, neste sábado (5), suspeita de tentar enforcar o filho de 12 anos com uma corrente em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Guarda Municipal, vizinhos fizeram o socorro após os gritos por ajuda.

No local, o menino afirmou que a mãe o derrubou no chão e deu vários chutes, além de tentar enforcá-lo com uma corrente.

De acordo com a Guarda Municipal, a mãe confessou a agressão. Ela disse pediu para o filho lhe entregar um celular, mas o menino teria se recusado. Diante da situação, ela foi presa em flagrante.

Devido a gravidade das lesões, foi necessário o acionamento do Samu, que encaminhou a vítima para o Hospital Evangélico.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.