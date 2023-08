Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de domingo (6), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação, predominantemente composta por pastagem, no Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina/PR. O fogo se alastrou rapidamente, criando uma linha de chamas que se estendia desde a base até o pico do morro, agravando a situação devido ao terreno de difícil acesso.

O combate às chamas foi iniciado, com os bombeiros utilizando abafadores e bombas costais para controlar o incêndio. O trabalho durou mais de duas horas e trinta minutos para conter o fogo, abrangendo cerca de 115 mil metros quadrados.

Não houve vítimas em consequência do incidente. No entanto, os danos causados ​​à vegetação local foram significativos. A região do Morro do Bim, conhecida por sua beleza natural e vistas panorâmicas, sofre com os recorrentes incêndios ambientais.

A maior parte da área atingida pelo incêndio no domingo, cerca de 6,8 hectares, é de propriedade particular, outros 3,9 hectares pertence ao município de Santo Antônio da Platina, segundo informou a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente.

O Corpo de Bombeiros enfatiza a importância da conscientização sobre a prevenção de incêndios florestais, especialmente durante períodos de clima seco e altas temperaturas. Atitudes responsáveis, como evitar o descarte inadequado de cigarros, não fazer fogueiras em locais não autorizados e evitar a queima de lixo, são cruciais para evitar a ocorrência desses incidentes devastadores.