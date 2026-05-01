Na tarde de quinta-feira, 30 de abril de 2026, por volta das 15h35, um acidente de trânsito foi registrado no km 487 da BR-376, em Ponta Grossa. O sinistro envolveu um caminhão e uma motocicleta Honda CB 250F Twister, resultando em ferimentos leves ao motociclista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no sentido Ponta Grossa–Curitiba. O condutor da motocicleta, que trafegava entre as faixas devido ao fluxo lento, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a lateral esquerda do caminhão, que seguia na faixa da direita, no mesmo sentido.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Já o motociclista foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa, com lesões leves.

O acidente provocou breve interdição total da rodovia para a retirada dos veículos, mas o tráfego foi rapidamente normalizado. Após os procedimentos, ambos os veículos foram liberados no local, ficando sob responsabilidade de seus condutores.

Esse tipo de ocorrência reforça a necessidade de atenção redobrada em trechos de tráfego intenso, especialmente para motociclistas que circulam entre as faixas de rodagem.