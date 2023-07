Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Esta segunda-feira (31) começa com 14.542 vagas de emprego de carteira assinada na Agência do Trabalhador. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.289 vagas, seguido de magarefe, com 493 vagas, abatedor de porcos, com 340, e abatedor de aves, com 328.

Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.718). São ofertadas 816 vagas para auxiliar de linha de produção, 335 para magarefe, 215 para abatedor de aves e 170 para abatedor de porcos.

A Região Metropolitana de Curitiba aparece em seguida, com 3.095 oportunidades, entre elas para operador de telemarketing, técnico de enfermagem e auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem agenda horário para atendimento nas Agências do Trabalhador, clicando AQUI.