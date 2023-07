Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 36 anos morreu em um grave acidente entre dois carros na PR-459, no sudoeste do Paraná. Outras cinco pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A batida foi no no km 118, entre as cidades de Mangueirinha e Palmas, por volta das 17h30 deste sábado (29). Os dois veículos bateram de frente em trecho que passa pela comunidade de Santo Antônio.

A vítima que morreu no local foi identificada como Éder .O . Ele era o passageiro de um dos carros com placas de Candói. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Pato Branco.

Todos os demais ocupantes do veículo ficaram feridos. Eles foram identificados como:

Jocelin N. A. S, 46 anos, era o motorista e teve ferimentos médios;

Daniel S. C., 32 anos, teve ferimentos graves (passageiro);

Valdomiro C, 54 anos, teve ferimentos médios (passageiro);

Valdemar D. C, 42 anos, teve ferimentos médios (passageiro).

No outro veículo, com placas de Ijuí (RS), estava apenas o motorista identificado como Olivio dos S. F, de 52 anos. Ele ficou gravemente ferido.