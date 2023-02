Na sequência, aparece a Região Metropolitana de Curitiba, com 1.958 oportunidades. Deste total, 136 são para preenchimento imediato, com procura por trabalhadores para as funções de safrista (60), motorista carreteiro (38), operador de empilhadeira (16), soldador (14) e assistente administrativo (8).

Também são oferecidas 176 vagas para auxiliar de linha de produção, 138 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 130 para cuidador de pessoas idosas e dependentes e 111 para operador de telemarketing receptivo.

Cascavel (1.207), Maringá (963) e Londrina (772) completam a lista das cinco regiões com mais chances de encontrar emprego. Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 448 vagas, magarefe, 200, técnico em fibra ótica, 50, e desossador, 40.

Em Maringá, os destaques são para auxiliar de linha de produção (278), alimentador de linha de produção (247), magarefe (96) e cabista (50). Em Londrina, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 235 oportunidades, auxiliar de linha de produção, 118, safrista, 104, e auxiliar de produção de gorduras vegetais e comestíveis, com 60.

No Sudoeste, Pato Branco tem 60 oportunidades para safristas e Francisco Beltrão procura 32 pedreiros e 30 trabalhadores para a cultura da maçã. Em Cianorte são 50 para faxineiros; em Apucarana, 59 para vendedor; em Campo Mourão, 142 para safrista; e em Foz do Iguaçu 104 para operador de caixa.

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por Regional do Trabalho AQUI