“Sempre estivemos mostrando vídeos para ensinar os passos e depois se tornar mais fácil o ensaio. A roupa foi confeccionada pelos professores e diretores dentro da cultura”, comenta Walquíria Caetano. Ela ainda destaca que após o festival regional no ano passado, desde o início do período letivo aconteceu a preparação para a fase estadual.

Durante a fase estadual mais de 800 artistas estiveram em apresentações de dança. música, artes visuais e literárias. Entre os objetivos do evento está promover a arte através de apresentações e exposições em diversos gêneros artísticos, despertando o gosto pelas atividades artísticas com fins educacionais e formativos.

A edição deste ano ocorrerá no município do Rio de Janeiro, berço do movimento apaeano, entre 9 a 12 de dezembro, no Expo Mag, em parceria com a Federação das Apaes do Estado do Rio de Janeiro (Feapaes-RJ), a Apae do Rio de Janeiro e parceiros. Participarão mais de 2 mil pessoas, entre artistas, acompanhantes e profissionais, sendo de 22 estados e do Distrito Federal. Todas as atividades serão gratuitas e de classificação livre para todos os públicos.

O festival contará com apresentações de dança, teatro e música, que acontecerão em três diferentes palcos, além de exposição de obras de literatura e de artes visuais, que serão dispostas em espaço expositivo. Todos os trabalhos são desenvolvidos por pessoas com deficiência das Apaes de todo o Brasil, promovendo a socialização de experiências em caráter de inclusão social e contribuindo efetivamente para a conscientização de que a pessoa com deficiência avança em seu processo de autorrealização mediante a expressão artística.