Árvore cai devido às chuvas em Jacarezinho-PR

Na manhã do dia 08 de dezembro, uma árvore caiu na Rua Antônio Gentil, no bairro Nova Jacarezinho, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Felizmente, não houve feridos. A equipe do Corpo de Bombeiros foi prontamente acionada pelos moradores para realizar a remoção da árvore, garantindo a segurança e a liberação da via.

Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e, com o auxílio de equipamentos especializados, conseguiram remover a árvore caída, restabelecendo a normalidade na área. A Defesa Civil alerta para que a população fique atenta às condições climáticas e evite transitar por áreas com risco de queda de árvores durante períodos de chuvas intensas.

A previsão do tempo indica que as chuvas continuarão nos próximos dias, e as autoridades locais reforçam a importância de seguir as orientações de segurança para evitar acidentes.

Assista o Vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DDUyidnx3Yl/?igsh=Nmx4cmJyanB0ZTU1