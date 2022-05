Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O morador de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, Hédio Francisco Nunes tem comemorado cada mês de vida de uma forma diferente. Inspirada nos “mesversários” infantis, a família de Hédio promove festas de aniversário temáticas mensalmente. Na conta dos familiares, o idoso tem 90 anos e 10 meses

A celebração começou no ano passado, após o nascimento do bisneto de Hédio, Arthur. A cada novo mês de vida da criança, a família fazia uma festa. Em junho daquele ano, após comemorarem os 90 anos do patriarca, os filhos do idoso resolveram também festejar a vida do pai de forma mensal.