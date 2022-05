Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um mototaxista, identificado como Amilton M. S, de 30 anos, foi assassinado com pelo menos um tiro no peito na madrugada desta segunda-feira (16), por volta das 4h30, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, a corporação foi acionada para atender uma vítima de queda de moto, mas no local (rua Inglaterra – Jardim Bela Vista 2) as equipes constataram tratar-se de um homicídio e a Polícia Militar foi acionada.

Uma testemunha disse à PM ter ouvido um barulho, porém parecido com uma ‘bombinha’. Um cartucho de munição de arma de fogo foi encontrado ao lado do corpo da vítima.

A Polícia Civil compareceu ao local para os procedimentos periciais na cena do crime, e em seguida o corpo do mototaxista foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.