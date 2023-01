Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após levarem um golpe de R$3 milhões de uma empresa de formaturas de Santa Catarina, os formandos de medicina de uma instituição de Maringá, ganharam a festa de uma empresa maringaense que se solidarizou com a situação.

A empresa maringaense especializada em formaturas, em solidariedade aos formandos, resolveu organizar uma festa de formatura para os alunos de medicina em poucas horas, tendo em vista que estava prevista para ocorrer neste sábado (21) às 21 horas.

De acordo com informações, a festa ocorrerá com 40 formandos do total de 123 que estavam previstos para irem ao baile de formatura contratado anteriormente.

