Um homem ateou fogo em um avião após ser abordado pela Força Aérea Brasileira (FAB) nesta terça-feira (22), no município de Lábrea, no interior do Estado do Amazonas. Conforme a FAB, a aeronave ingressou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro, vinda do Peru.

“As tecnologias de monitoramento embutidas em nossos radares, juntamente com a prontidão das tripulações e controladores, aumentam a nossa capacidade de mapear as rotas dos traficantes e agir para impedir que a droga chegue em seu destino”, informou o Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE, Major.

De acordo com a FAB, após a abordagem, a aeronave, sem plano de voo e qualquer intenção de colaborar, ignorou as ordens e optou por realizar um pouso forçado em área descampada. Em seguida, já em solo, o tripulante suspeito ateou fogo no avião e logo depois fugiu do local.

A FAB gravou imagens do avião em chamas e publicou Shorts do YouTube (assista abaixo). A Polícia Federal (PF) foi ao local para realizar as investigações. Até o momento não há informações sobre o paradeiro do suspeito.