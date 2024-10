Estão abertas inscrições para profissionais do turismo e outras áreas atuarem nas atividades do Verão Maior Paraná, promovido pelo Governo do Estado no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste, de dezembro a fevereiro. O Edital de Credenciamento foi viabilizado pela Secretaria estadual do Esporte (SEES), por meio da Paraná Esporte, e permanece aberto até o dia 31 de outubro.

Além do turismo, o edital também contempla profissionais das áreas de educação física, enfermagem e comunicação. Os interessados devem realizar seus pedidos de credenciamento através do sistema e-protocolo, do Governo do Estado. Eles vão atuar em atividades ofertadas pela Secretaria do Esporte aos veranistas e moradores, por meio de práticas esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras programações relacionadas ao entretenimento.

Maiores informações, requisitos, disposição das vagas e o edital completo estão disponíveis no site da Secretaria do Turismo do Paraná, na aba “Operação Verão 2025”. Para acessar, basta clicar AQUI.

OPORTUNIDADE – Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a temporada de verão, que atrai milhares de turistas para o Litoral e as praias de água doce do Noroeste, é uma grande oportunidade para profissionais do turismo e de outras áreas conhecerem na prática o setor paranaense.

“A recepção dos turistas que chegam às nossas praias deve ser feita com qualidade, porque um destino qualificado é aquele que atende bem seus visitantes. Os profissionais terão uma experiência única, conhecendo o setor e suas potencialidades, aprimorando seus conhecimentos e, consequentemente, divulgando o Paraná como um grande polo turístico”, disse.

Tiago Campos, diretor de Inovação da Secretaria de Estado do Esporte e coordenador de Esportes do Verão Maior Paraná, afirma que a temporada deste ano promete muitas atrações e atividades aos veranistas.

“Estamos nos preparativos para mais uma edição daquele que promete ser o maior e melhor verão do país. Teremos muitas atividades de lazer, culturais, grandes shows e, sobretudo, uma ótima estrutura de atendimento para os turistas que vão chegar ao Estado. Para isso, contamos sempre com uma equipe muito qualificada, entre profissionais e acadêmicos, que vão atuar em nosso Litoral e nas praias de água doce do Noroeste”, afirmou.

ACADÊMICOS – No mês passado, foi publicado um primeiro edital voltado exclusivamente aos acadêmicos das mesmas áreas. Os interessados devem estar devidamente matriculados em instituições de ensino superior (públicas ou privadas) do Paraná. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de outubro. Saiba mais AQUI.

VERÃO MAIOR – A próxima edição do Verão Maior Paraná está programada para ocorrer entre 28 de dezembro de 2024 e 22 de fevereiro de 2025. O projeto, realizado pelo Governo do Estado, tem como objetivo melhorar a infraestrutura das praias, além de garantir saúde, segurança, lazer e entretenimento para turistas e moradores.

Na edição de 2023/2024, veranistas e moradores puderam participar de diversas atividades recreativas oferecidas pela SEES nos oito postos fixos espalhados nos balneários de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema, Shangri-la, Porto Rico e São Pedro do Paraná. Cerca de 1,7 milhão de pessoas passaram pelas atividades esportivas e de lazer realizadas diariamente, como caminhada, alongamento, dança, ginástica, escalada, tirolesa, nas quadras esportivas e desafios infantis.

Além disso, milhares de atletas profissionais e amadores de diversas categorias mostraram as suas habilidades nas praias do Estado, ampliando as opções de lazer dos milhares de turistas e moradores. Entre as competições, estiveram as modalidades tradicionais de areia, como os jogos de exibição de vôlei e futebol, com a participação de ídolos nacionais e internacionais, além dos campeonatos de futevôlei, surfe, beach tennis, corrida de rua e travessias a nado.