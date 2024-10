A construção do Canil Municipal de Jacarezinho já alcançou mais de 60% de conclusão, e promete ser um marco na causa animal da região.

Com previsão de finalização para os próximos dois meses, a obra já se encontra em fase de acabamento e é vista como um projeto inovador, capaz de mudar a realidade dos animais em situação de rua na cidade.

O empreendimento conta com um orçamento que ultrapassa R$ 300 mil, visando garantir o pleno atendimento das necessidades do projeto.

A estrutura de 185m², inclui baias para os cães e um setor administrativo. O projeto também prevê a possibilidade de futuras ampliações, caso haja necessidade de aumentar a capacidade do canil.

O prefeito Marcelo Palhares destaca que o objetivo do novo canil é funcionar como um lar temporário para os animais resgatados, que permanecerão no local enquanto aguardam adoção.

A localização estratégica, próxima ao distrito industrial III, nas imediações do trevo do São Sebastião e fora da área urbana de Jacarezinho, garantirá um ambiente seguro e apropriado para os cuidados dos animais.

Um dos destaques do projeto é a parceria estabelecida com a ONG Bicharedo, que já tem se destacado pelo trabalho dedicado à proteção de animais em situação de rua.

HOSPITAL VETERINÁRIO – Além do Canil Municipal, o prefeito Marcelo Palhares já anunciou para o próximo mandato um projeto de construção de um Hospital Veterinário, em Jacarezinho. O primeiro do Norte Pioneiro do Paraná.

A proposta é atender tanto animais em situação de rua quanto aqueles pertencentes a famílias de baixa renda, oferecendo serviços como castrações, atendimentos ambulatoriais e vacinação.

A iniciativa busca fortalecer ainda mais a rede de cuidados aos animais, complementando o trabalho que será realizado no canil municipal.

Com essas iniciativas, Jacarezinho avança na proteção dos animais e demonstra um compromisso firme com a causa animal, criando um futuro melhor para os animais que mais precisam.