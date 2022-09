Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) fez um pedido à Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para que o Paraná não adote a Lei Seca na Eleição, que acontece no próximo domingo (2). De acordo com a entidade, a legislação brasileira tem outros mecanismos para serem aplicados a infratores ou perturbadores do processo eleitoral, seja na legislação de trânsito, costumes ou de violência.

O presidente da Abrabar, Fabio Aguayo, destaca que bares e restaurantes do Paraná possuem um posicionamento histórico de contrariedade à Lei Seca.