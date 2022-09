Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, confirmou nesta segunda-feira (26), em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, que vai ao debate entre os presidenciáveis na Globo, marcado para a próxima quinta-feira (29). Ele chamou a emissora de “sala do capeta”.

“Ele [Lula] vai porque lá é a terra dele, né? Ele vai porque é terreno amigo. Vou lá, vou entrar na sala do capeta”, disse Bolsonaro, provocando risadas dos militantes.

De acordo com apuração da colunista do UOL Carla Araújo, a equipe de Bolsonaro admitem que o debate é prioridade no momento. Auxiliares afirmam que será uma oportunidade importante de ‘continuar batendo’ no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula também confirmou presença no confronto. Apuração do colunista do UOL Tales Faria aponta que o petista deve direcionar suas críticas no debate da TV Globo à ‘dobradinha’ entre os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PL), além de atacar também o Padre Kelmon (PTB), que não é reconhecido pelas Igrejas Ortodoxas do Brasil.

O último debate entre os presidenciáveis foi realizado no SBT, no sábado (24). Na avaliação da cientista política Tathiana Chicarino, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, foi o vencedor do debate.

A professora afirmou, durante análise promovida pelo UOL após o debate, que a ausência de Lula, principal adversário do atual mandatário, contribuiu para o desempenho positivo do candidato à reeleição.