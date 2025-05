O programa de extensão “Brinqueped UENP: Integrando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão” da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou uma ação, na última semana, com mais de 100 alunos da Escola Municipal Lêda de Lima Canário, de Bandeirantes. A iniciativa foi promovida pelo curso de Pedagogia do Campus Cornélio Procópio e contou com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

As crianças, com idade 4 a 5 anos, participaram de atividades lúdicas como pintura, faz de conta, musicalização, jogos pedagógicos e contação de histórias coordenadas pelos professores Estéfani Dutra Ramos, Geuciane Felipe Guerim Fernandes e João Vicente Hadich e pelos acadêmicos do curso de Pedagogia. As interações e brincadeiras são eixos importantes do projeto. “Nosso objetivo é propiciar e garantir o direito ao brincar e o fortalecimento das culturas lúdicas na infância”, destacou a coordenadora Geuciane.

Na primeira visita, o programa atendeu crianças matriculadas na Educação Infantil, mas a iniciativa será ampliada para atender outras escolas da rede municipal ao longo do ano letivo. Para a professora Estéfani, a ampliação de espaços e períodos dedicados a brincadeiras é necessária para garantir às crianças o direito de aprender e se desenvolver, respeitando os modos próprios de se relacionar com o mundo.

Essa foi a primeira vez que o Brinqueped UENP atuou fora da Brinquedoteca do Campus Cornélio Procópio, espaço onde as crianças podem aproveitar os jogos e espaços temáticos como salão de beleza, loja de roupas, supermercado, posto de saúde, teatro e ateliê de artes. O local também tem se constituído como campo de pesquisa e formação de professores do curso de licenciatura. “O programa ampliou suas ações e chegou no município de Bandeirantes para ficar”, enfatizou Geuciane.

A secretária Municipal de Educação, Aline Firmino Neves Vasconcelos, parabenizou os professores e estudantes que conduziram as atividades e avaliou interações e brincadeiras como requisitos fundamentais para a qualidade da educação infantil. “Queremos uma educação infantil em que, por meio da brincadeira, a criança possa experienciar situações do real, do imaginário, da criatividade e das diversas linguagens que os brinquedos e as interações possibilitam, e é isso que a Brinqueped trouxe para o nosso município com esse projeto riquíssimo”, afirmou Aline.

A diretora da escola, professora Marilisa Aparecida da Silva Almeida, agradeceu a visita dos participantes do programa. “Aprender brincando é tudo de bom! A visita da Brinqueped da UENP encheu nossa escola de sorrisos, atenção e afeto, um resgate necessário nesse tempo tão digital. Que essas experiências sigam inspirando nossa rotina com mais brincadeiras e conexões verdadeiras”, salientou.