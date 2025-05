O Programa de Pós-graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) completa 25 anos hoje (19). A aula sobre Direito Constitucional, com o professor Paulo Márcio Cruz, ministrada em 19 de maio de 2000, marcou o início das atividades na antiga Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro (FUNDINOPI). Em duas décadas e meia, o Programa já titulou 384 mestres e 43 doutores em Ciência Jurídica.

Primeiro coordenador do Programa, o professor Gilberto Giacoia também foi o responsável pelo credenciamento junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em agosto de 2004, após visitas do comitê, verificação das instalações físicas e análise do projeto apresentado.

Depois de adequações na estrutura curricular e instalações físicas, a consolidação do Programa foi oficializada na avaliação trienal de 2012/2014. Em 2015, foi apresentado o projeto para oferta de Doutorado, também aprovado.

O coordenador de Pós-graduação em Ciência Jurídica, professor Vladimir Brega Filho, relembrou personagens importantes na história do Programa. “Fazem parte dessa trajetória como coordenadores, os professores Gilberto Giacoia e Fernando de Brito Alves, não nos esquecendo ainda do grande idealizador do projeto, o professor Nassif Miguel, à época diretor da FUNDINOPI”, frisou.

“Buscando nos arquivos do Programa, foram encontrados o primeiro folder para o processo seletivo realizado em 2000 e o retrato da aula com os alunos da primeira turma do Mestrado, entre 2000 e 2001”, concluiu.