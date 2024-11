O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) reconheceu a Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina com o Padrão Ouro no Índice de Transparência Pública (ITP), destacando a excelência na gestão de informações e prestação de contas à população.

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina alcançou um marco inédito ao receber a certificação Padrão Ouro no Índice de Transparência Pública (ITP), avaliação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O índice é um dos mais rigorosos indicadores de transparência no país, analisando critérios como acesso à informação, clareza nas publicações de dados financeiros, cumprimento de prazos legais e atendimento às demandas da Lei de Acesso à Informação.

Com essa conquista, Santo Antônio da Platina se destaca como referência na região do Norte Pioneiro. O presidente da Câmara, Edson Muniz Gonçalves, celebrou o reconhecimento e afirmou que o resultado reflete o compromisso da gestão em promover uma administração pública transparente e acessível à população.

“Esse resultado reforça nossa missão de garantir que cada cidadão tenha acesso às informações públicas de forma clara, rápida e confiável. É um marco que nos motiva a continuar aprimorando nossas práticas e incentivando a participação popular na gestão pública”, destacou o presidente.

Essa conquista coloca Santo Antônio da Platina entre as Câmaras mais bem avaliadas do estado, servindo como exemplo de boas práticas administrativas e de respeito à legislação. O reconhecimento reforça o papel da transparência como ferramenta fundamental para a construção de uma gestão pública eficiente e ética.

A população pode acessar o portal da transparência da Câmara Municipal no site oficial aqui, onde todas as informações sobre os gastos públicos e atividades legislativas estão disponíveis.