Um trabalhador ficou soterrado após um deslizamento de terra em uma obra de macro drenagem em Santa Izabel do Oeste, no Oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (21).

O trabalhador que ficou soterrado teve traumas no tórax, recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Regional em Francisco Beltrão, segundo informações da rádio Ampére.