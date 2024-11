No último dia 13 de novembro, teve início o Programa de Aceleração de Ideias da Pré-Incubadora Joias do Agronegócio, uma iniciativa inédita no Norte Pioneiro que promete transformar o potencial de inovação e empreendedorismo entre os jovens de Santo Antônio da Platina.

Com um total de 20 estudantes do 9º ano e ensino médio inscritos, o programa oferece uma oportunidade única para que os participantes desenvolvam habilidades empreendedoras e vejam projetos escolares sob uma nova perspectiva, direcionadas à criação de negócios e inovação.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, o Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, representado pela chefe, Ana Maria Molini, e o Sebrae-PR – escritório de Jacarezinho, representado pelo gerente Odemir Capello, com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo jovem na região e destacar a educação prática como ferramenta essencial para o futuro dos estudantes.

O prefeito José da Silva Coelho Neto ressaltou o compromisso em apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento educacional e econômico local. “Investir no futuro dos jovens é investir no futuro do município. Este programa é um incentivo para que eles se preparem para ambientes promotores de inovação, como a Pré-Incubadora Joias do Agronegócio e as demais ações do CDTI, além de oferecer uma introdução ao mercado de trabalho e ao valor da inovação desde cedo.”

O programa é conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e foi acompanhado pelo secretário Antonio Marcos de Souza. Sob a coordenação de Ediane Arantes Siqueira, diretora municipal de Tecnologia, Inovação e Ensino.Profissionalizante. O Programa de Aceleração de Ideias contará com uma série de oito encontros presenciais no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação Lúcia Levatti Gomes (CDTI). Cada encontro será focado em diferentes etapas do processo de empreendedorismo, incluindo metodologias ágeis, prototipagem e a prática do pitch. De acordo com Ediane, o diferencial do programa está em sua abordagem prática. “Queremos que os jovens vejam seus projetos como oportunidades reais, que podem crescer e se transformar em ideias de negócios”, afirmou.

Para facilitar o acesso dos participantes ao CDTI, a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio da Platina disponibilizou o transporte dos estudantes, garantindo que todos os inscritos tenham a oportunidade de participar. “A logística de transporte é fundamental para que o programa atenda jovens de toda a cidade, promovendo a inclusão e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro dos nossos alunos”, afirmou o Diretor de Transporte Escolar Maurílio Loiola de Souza.

O consultor do Sebrae, Junior Ferreira, é o responsável pela condução das aulas e pela estruturação das atividades práticas. Além de oferecer recursos e conhecimento técnico essenciais, o Sebrae está comprometido em mostrar aos jovens como transformar suas ideias em potenciais negócios e futuras startups.

Participam, nesta primeira edição, alunos dos colégios estaduais Maria Dalila Pinto, Cívico-Militar Dona Moralina Eleutério, Rio Branco e Santa Terezinha e os professores, Willian Aparecido dos Santos e Claudinei Tagutti.