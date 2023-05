Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Notícia boa para aposentados e pensionistas. O governo lançou o cartão virtual Meu INSS+, uma carteirinha que dá aos beneficiários de auxílios do INSS descontos em farmácias, cinemas, shows, entre outros.

Tem ainda descontos em telemedicina, seguros, viagens e teatros. O Ministério da Previdência Social e o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) lançaram o cartão virtual que já pode ser emitido.

Para conseguir, basta acessar o site ou aplicativo MEU ISSN e clicar no ícone “carteira do beneficiário”. Veja como tirar o seu no fim dessa matéria.

Totalmente digital

As vantagens oferecidas pelo cartão fazem parte de uma parceria entre Ministério da Previdência, INSS e os bancos do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

As instituições financeiras serão as responsáveis por disponibilizar serviços aos usuários do cartão, mesmo que eles não sejam correntistas.

O cartão foi desenvolvido pelo Dataprev, empresa responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileiras.

O novo cartão virtual vem para substituir o documento impresso até então utilizado pelo INSS. O interessado era obrigado a gerar um documento pelo aplicativo ou site, imprimir e utilizar como comprovante.

Com a atualização, o governo espera substituir a necessidade dos beneficiários terem que portar o papel físico em mãos para comprovar os benefícios que recebem.

Como emitir a carteirinha digital

Para emitir, é prático, rápido e no conforto de sua casa.

A emissão do “Meu INSS+” pode ser feita em minutos. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo ou site do MEU INSS;

Clique na opção carteira do beneficiário;

Selecione uma foto que deseja para sua carteira;

Clique no quadrado “estou ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’.

Clique em continuar e sua carteira já estará pronta.

O comprovante fica disponível na página inicial do site ou aplicativo, basta clicar em “carteira do beneficiário”.

