O destino turístico Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, foi eleito como a melhor atração turística do Brasil e da América Latina no prêmio Travellers’ Choice — Best of the Best 2025, concedido pelo site Tripadvisor.

O atrativo natural, considerado uma das Sete Maravilhas da Natureza, também garantiu a 22ª posição entre as 25 principais atrações do planeta, sendo a única brasileira listada nesta categoria global.

O ranking anual, divulgado nesta terça-feira (22), é baseado nas avaliações espontâneas de milhões de turistas que utilizam a plataforma para compartilhar experiências de viagem. O levantamento levou em conta mais de 45 mil avaliações sobre as Cataratas do Iguaçu, que alcançaram a média de 4,9 em uma escala de 1 a 5.

Líder entre gigantes do turismo

As Cataratas do Iguaçu superaram nomes consagrados como Machu Picchu, no Peru, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Também ficaram para trás no ranking a Cachoeira Boca da Onça, em Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, e o Jardim Botânico de Curitiba, no Paraná.

(Foto: Divulgação/TripAdivisor)

No cenário mundial, as quedas-d’água se destacaram ao lado de ícones como a Torre Eiffel, na França, e a Grande Muralha da China. Dentro da categoria “atrações naturais”, o Parque Nacional do Iguaçu foi o mais bem posicionado do mundo, à frente de construções históricas, sítios arqueológicos e museus renomados.

Tradição e excelência reconhecida

Esta é a quinta vez consecutiva que as Cataratas recebem o prêmio máximo do Tripadvisor. Em 2025, a plataforma comemora 25 anos e, como parte da celebração, divulgou um ranking especial com as experiências mais marcantes desde o ano 2000. Nesse compilado histórico, o atrativo brasileiro aparece em 17º lugar.

Os elogios dos usuários vão além das paisagens deslumbrantes. Entre os pontos destacados estão as trilhas tranquilas, o contato direto com a natureza, a diversidade da fauna e flora e os passeios de barco ou de helicóptero, que proporcionam diferentes perspectivas das cataratas.