A previsão para esta quinta-feira (24) é de instabilidade para a chegada das chuvas no Paraná. Segundo o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar), vários municípios estavam sem chuva há um período entre 20 e 24 dias, ao contrário de junho que teve chuvas acima da média.

As temperaturas durante a tarde devem ficar mais baixas do que nos últimos dias. Há previsão de chuva fraca a moderada nas regiões Leste e Oeste, Noroeste e Sudoeste. Apenas no Oeste e Sudoeste há possibilidade de raios, mas sem chuvas fortes.

“O ar quente e úmido vem da região Amazônica, passando pelo Centro-Oeste na direção do Sul do país, mas não atua de maneira uniforme. Por isso não teremos chuvas persistentes”, ressalta o meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib.

Por conta do aumento da umidade e do calor, áreas de instabilidade devem se formar nesta quinta, trazendo chuva para regiões onde não se vê chuva há mais de três semanas.

Na sexta (25) ainda pode ter registro de chuva ocasional na madrugada. O tempo seca durante o dia e as temperaturas também aumentam,segundo o Simepar. No sábado (26) o tempo deve permanece seco, mas no domingo (27) o tempo pode volta a ficar instável em todas as regiões.