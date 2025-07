Um avião comercial caiu nesta quinta-feira (24) na região de Amur, no extremo leste da Rússia, e deixou mais de 40 mortos, conforme informações preliminares divulgadas pelas autoridades locais. Não há sobreviventes.

A aeronave envolvida no acidente era um Antonov An-24, modelo turboélice de fabricação soviética, operado pela companhia regional Angara Airlines. O voo partiu de Blagoveshchensk com destino à cidade de Tynda, próxima à fronteira com a China, mas desapareceu dos radares pouco antes.

Equipes de resgate localizaram os destroços em uma área montanhosa, a cerca de 15 quilômetros de Tynda. A região é conhecida por uma geografia de difícil acesso e clima severo.

As condições de visibilidade estavam comprometidas no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a tragédia. Além disso, um possível erro humano por conta da baixa visibilidade está entre as hipóteses levantadas.

O número exato de pessoas a bordo ainda é incerto. O governador regional Vasily Orlov informou que 43 pessoas estavam no voo, incluindo cinco crianças e seis tripulantes. Já o Ministério de Situações de Emergência da Rússia mencionou 40 ocupantes, enquanto veículos da imprensa local apontam até 50 passageiros.

Uma investigação oficial foi aberta para apurar as causas da queda do avião. Autoridades de aviação civil e especialistas estão no local para coletar dados, incluindo as caixas-pretas do avião.