A chuva de granizo que atingiu a cidade de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, causou destruição em diversos pontos do município. Em um dos casos, o teto de uma loja desabou por conta do temporal.

No vídeo divulgado pela Prefeitura de Castro, é possível ver o exato momento em que o teto de uma loja de porcelanato desaba, quebrando diversas mercadorias. Após o desabamento, a chuva começa a invadir o estabelecimento.

De acordo com o Governo do Estado do Paraná, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil está monitorando a situação em Castro por conta da chuva de granizo. Até então, não há registro de vítimas, apenas de danos materiais.

O que causou a chuva de granizo em Castro?

Esta tempestade na região de Castro está sendo causada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico de altos níveis pelo estado do Paraná. De acordo com Allef Matos, meteorologista do Simepar, um vórtice ciclônico é um sistema de baixa pressão bem desenvolvido que se forma a cinco quilômetros de altitude e propicia a formação de tempestades.

Além disso, o sistema está carregando um ar bastante frio, e essas tempestades estão se desenvolvendo em um ambiente atmosférico muito frio, ideal para a formação de granizo e como a temperatura também está mais baixa em superfície, essas pedras de gelo estão conseguindo se conservar e chegar até a superfície, completou o meteorologista.

Veja o momento em que chuva de granizo faz teto de loja em Castro desabar:

https://www.instagram.com/reel/DN1Imza5OPN/?igsh=Y28zc203ZnFiajVo