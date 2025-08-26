O Tecpar Certificação, unidade do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), chegou à marca de 25 mil auditorias em sua atuação no Estado e no Brasil. As auditorias são avaliações que fazem parte do processo de certificação e que permitem verificar se sistemas, produtos, processos ou serviços estão em conformidade com requisitos nacionais ou internacionais.

Para atender empresas de diversas áreas e regiões do país que buscam a certificação de seus produtos ou sistemas de gestão, o Tecpar conta com 53 auditores e auditoras. O diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, destaca que a unidade conta com um time altamente qualificado para atender aos programas de avaliação e certificação da conformidade do instituto, estruturados em reconhecidos padrões internacionais. A unidade de certificação foi criada em 1997.

A qualidade técnica e os rígidos processos de auditoria são marcas que tornaram o Tecpar uma referência nacional quando o assunto é certificação. Hoje as organizações que possuem o selo com a marca Tecpar atestam que isso as ajudou a se tornarem mais competitivas, oferecendo ao mercado um diferencial que valida o seu compromisso com a qualidade e a segurança”, afirma Marafon.

Para Carlos Alberto Benetti de Paula, auditor externo do Tecpar Certificação há 12 anos, o diferencial dos programas de avaliação e certificação de conformidade do instituto é a rotatividade da equipe auditora. Segundo ele, isso assegura que o sistema certificado seja sempre analisado por auditores com diferentes experiências profissionais e conhecimentos de mercado.

“O auditor tem a responsabilidade de assegurar que seja mantido o foco à norma, critério independente do negócio auditado, com uma abordagem objetiva e educada envolvendo assertividade, transparência, ética e profissionalismo. Tudo isso sempre mantendo a confidencialidade e a isenção de conflito de interesses”, salienta o profissional.

CERTIFICADA– Uma das empresas auditadas neste mês foi a Conquista Equipamentos para Montanhismo, localizada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Cliente do Tecpar desde 2004, atualmente a empresa está na fase de recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001.

Edemilson Padilha, CEO da empresa, observa que é extremamente importante ter a certificação, pois ela assegura que os produtos para escalada e montanhismo sejam fabricados dentro de um padrão de qualidade. Segundo ele, isso garante a confiabilidade da marca perante os clientes.

“Para nossa empresa é crucial, pois muitos usuários de nossos produtos colocam sua vida sob nossa responsabilidade quando usam os equipamentos de segurança ou de montanhismo”, avalia. “O Tecpar é um parceiro de mais de duas décadas e tem contribuído muito para a melhoria de nosso sistema de gestão da qualidade. Além da praticidade, por estarmos na mesma região, ainda nos auxilia com sugestões e muita seriedade na realização das auditorias, desde a nossa primeira certificação, em 2004”.

PIONEIRISMO– Em 2025, o Tecpar Certificação completa 28 anos de atuação de uma história marcada pelo pioneirismo. Tudo começou em 1997, quando a unidade foi acreditada pelo Inmetro como organismo de certificação de sistemas de gestão da qualidade. Dois anos mais tarde, conquistou a acreditação para certificação de sistemas de gestão ambiental e certificação de produtos.

Em 2010, quando o mercado de orgânicos ainda engatinhava, foi o primeiro a obter credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para fazer auditorias de certificação de orgânicos.

Outro marco foi a parceria com o Instituto LIFE, iniciada em 2012. O Tecpar foi o primeiro organismo brasileiro acreditado para realizar auditorias no processo de obtenção da Certificação LIFE de Negócios e Biodiversidade e, recentemente, passou também a auditar para a obtenção da Certificação de Créditos LIFE de Biodiversidade.

AMPLA ATUAÇÃO– Atualmente, empresas de todo o Brasil buscam o instituto para concessão de certificações como Sistema de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001); Gestão Ambiental (NBR ISO 14001) e Gestão de Segurança Viária (NBR ISO 39001). Em 2024, o Tecpar tornou-se o primeiro Organismo de Avaliação de Conformidade do Paraná acreditado pelo Inmetro para emitir a certificação ISO 45001, relacionada ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

As auditorias abrangem, ainda, a certificação de produtos elétricos, eletrodomésticos e produtos orgânicos, além da avaliação de conformidade de empresas de desmontagem de veículos, em parceria com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR).

Para atender às demandas atuais, novos programas foram incluídos no rol de serviços oferecidos pelo Tecpar Certificação. Em 2023, desenvolveu um programa exclusivo de verificação e validação de inventários e projetos de Gases de Efeito Estufa, e desde 2024, está credenciado para realizar a Acreditação ABHV: Avaliação da Conformidade para Estabelecimentos Veterinários. Em breve contará ainda com certificação de Gestão de Ativos (NBR ISO 55001), que está em fase de implementação.