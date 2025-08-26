Uma jovem de 22 anos foi presa após bater um carro roubado no km 171 da BR-373, em Ponta Grossa. A colisão aconteceu por volta das 19h20 da última segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro da mulher tinha registro de furto ou roubo em março de 2024. Além disso, o veículo estava com placa clonada. Enquanto a identificação indicava que o carro era de Piumhi, Minas Gerais, as originais eram de Hortolândia, em São Paulo.

No porta luvas do veículo foi encontrado uma pistola de calibre 9mm com 10 munições. Além disso, a condutora não tinha habilitação.

Após jovem bater carro roubado, criança é levada ao hospital

Uma menina de 4 anos, identificada como filha da motorista, estava no banco de trás do veículo. Segundo a PRF, nenhuma cadeirinha de segurança foi encontrada no carro.

Enquanto a condutora sofreu ferimentos leves, a criança sofreu lesões graves. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Ponta Grossa e, até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde.

Por fim, a jovem que bateu o carro roubado foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula. Após avaliação médica, ela foi encaminhada a 13ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa. O veículo também foi apreendido.