Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Enquanto Pétala Barreiros acreditava que o sobrevoo de um helicóptero na tarde desta terça-feira (11) pela sede de A Fazenda 14 teria sido ideia do namorado, o empresário Bernardo Coutinho, Ellen Cardoso, a Moranguinho nem desconfiou que o autor da façanha romântica foi mesmo Naldo Benny. Sim, a aeronave que rodou pelo local e ainda jogou pétalas de rosas vermelhas acabou sendo “obra” do cantor.

“Amor, eu te amo. Eu te amo. O preto aqui é sinistro, eu boto pra fo* mesmo”, disse ele, em um vídeo gravado dentro do carro. “Olha a cor do helicóptero, cara*!”, gritaram os peões, quando viram a aeronave. Até Deborah Albuquerque especulou que poderia ter sido o marido, Bruno Salomão, o autor da ideia. “Fofinho, manda um sinal de fogo, manda uma coisa rosa, um grito de pavão”.

A produção do reality da Record não gostou da surpresa e mandou que todos os integrantes do elenco entrassem para a casa. O áudio do PlayPlus acabou sendo cortado e as imagens registraram os animais. “Ai bichinho, te amo. Fez meu dia e meu mês”, comentou Pétala para seus aliados na sala . “Se ela não tivesse falado ontem, eu teria ficado em dúvida, se era pra mim ou pra ela”, disse Deolane já querendo puxar a sardinha para o seu lado. Moranguinho ficou pensativa.

Pouco depois de postar o story comemorando e marcando Ellen Cardoso, Naldo apagou a publicação, mas já era tarde. Fãs do casal o entregaram nas redes e até um assessor do cantor vibrou com o sobrevoo dizendo que “o sorriso do amigo não tinha preço”. Naldo ainda publicou uma mensagem no Twitter: “Amo vc Moor meu”, com emojis de coração e uma rosa.