Um ciclone extratropical irá se formar na quinta-feira (24) entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, e algumas regiões do Brasil irão sentir os efeitos do fenômeno, como fortes rajadas de vento e chuva.

De acordo o Climatempo, a formação do ciclone fará com que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina sintam fortes rajadas de vento entre 70 e 90 km/h, na quinta-feira (24).

Já na sexta (25), os efeitos do fenômeno ultrapassam os dois estados e regiões do Paraná, Paraguai, Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o Sul de Minas Gerais, podem sentir fortes rajadas de vento entre 70 e 90 km/h.

Trajeto do ciclone extratropical

Mesmo com esses estados sentindo as fortes rajadas de vento, o ciclone não irá avançar para costa do Sul e Sudeste do Brasil. Já que na sexta (25), o fenômeno vai se deslocar para alto mar e se afastar do continente.

Trajeto do ciclone (Foto: Reprodução/Climatempo/Windy)

Possibilidade de ressaca no litoral

Por causa dos fortes ventos, a passagem do ciclone deve deixar o mar agitado, uma situação comum com a atuação do fenômeno, segundo o Climatempo. Na quinta-feira (24), ainda não há expectativa de elevação das ondas.

No entanto, na sexta-feira (25) e principalmente no fim de semana, deve ocorrer a elevação das ondas nas praias de toda a região Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo. Conforme o Climatempo, há risco de ressaca