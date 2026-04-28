A Prefeitura de Jacarezinho formalizou um convênio com o Governo do Paraná, através da Secretaria de Turismo (SETU), para o apoio financeiro ao XXI EnCena: Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho. O investimento integra o Programa Paraná Mais Eventos, política pública instituída pela Lei Estadual nº 21.760/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 7.627/2024, que fortalece iniciativas culturais e turísticas em todo o Paraná.

O convênio, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 24 de abril, prevê o repasse de R$350.000,00 destinados ao Festival, que serão aplicados, prioritariamente, na estrutura de sonorização e iluminação, no serviço de produção e com materiais gráficos. A contrapartida do município é de 5%. O apoio estadual ao EnCena atende aos critérios do programa, que exige que os eventos fomentados gerem fluxo turístico, valorizem a cultura regional e contribuam para o desenvolvimento econômico do Estado.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, destacou a importância do investimento para o fortalecimento da cultura e da economia local. “O EnCena já é um patrimônio cultural do nosso município e da região. O apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, reforça a relevância do festival e nos permite ampliar ainda mais seu alcance, atraindo visitantes, movimentando o comércio e valorizando nossos artistas”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, James Rios, também ressaltou o impacto positivo do convênio. “Agradeço ao ex-secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos, e ao secretário interino Jeferson Abade, pelo apoio. Esse recurso é fundamental para garantirmos a qualidade da estrutura e da produção do festival. O EnCena é uma vitrine cultural que projeta Jacarezinho no cenário nacional e internacional, além de promover acesso à arte e formação de público”, pontuou.