Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), que perdeu o prefeito Marcelo Puppi (DEM) em janeiro de 2021 em decorrência das complicações da Covid-19, comemora o fato da cidade não registrar óbitos provocados pelo coronavírus a mais de 30 dias. As informações são da Prefeitura de Campo Largo. Até o momento, foram registradas 498 mortes pela doença na cidade.

Durante entrevista à Banda B, o prefeito Maurício Rivabem (PSL) disse que o atual cenário da pandemia possibilitou a realização da programação de Natal, lançada no último sábado (4), com praças interativas, iluminação natalina, vídeos, contagem regressiva para o acendimento da árvore de Natal, chegada do Papai Noel e palco com Artistas campo-larguenses.

Rivabem lembrou o luto do município após a morte do prefeito Marcelo Puppi (DEM) e das demais vítimas da doença, mas destacou que a programação natalina foi definida em comum acordo com vários representantes da cidade, dentre eles a Acicla (Associação Comercial de Campo Largo).

“Claro que a perda é sentida. Ela traz danos a todos nós, mas nós temos que erguer a cabeça. Por isso, erguemos a cabeça com respeito às 498 pessoas que faleceram da covid. Em comum acordo com a Acicla estamos fazendo um grande Natal na cidade, da luz, da esperança”, explicou o prefeito.

Campo Largo tem aproximadamente 133 mil habitantes e, segundo o boletim da Prefeitura, foram registrados desde o início da pandemia 21.457 casos de Covid-19, sendo que 20.951 infectados já se recuperaram. Ainda de acordo com os dados do Executivo, o município está sem registro de óbitos em decorrência da Covid-19 desde 30/10/21, mas os dados são dinâmicos e, dessa maneira, podem sofrer alterações devido a atualizações de mortes de moradores de Campo Largo que podem ocorrer em outras cidades.

Vacinação

Segundo as informações da Prefeitura, a cidade tem uma população de 111.655 pessoas com 12 anos ou mais, ou seja, aptas a vacinação. Destas, 87% estão imunizadas com a primeira dose e 77% com esquema completo de vacinação.

Festas de Natal

O prefeito ainda defendeu a retomada das festividades de Natal como uma forma de promover a economia da cidade. No entendimento de Rivabem a movimentação é benéfica para o Poder Público e para os empresários. Tanto que as atrações foram inseridas no Plano de Retomada do Crescimento Econômico.

“Todo o dinheiro investido, cada um real investido em melhorias do Natal que atraem a população, em impostos, e principalmente em geração de emprego, ele volta no mínimo cinco vezes mais”, calculou.

Programação

CRONOGRAMA: até o dia 23/12 –

PALCO – ARTISTAS CAMPO-LARGUENSES: As grandes estrelas das noites na Praça do Museu são os artistas campo-larguenses. Diversas atrações culturais – todos os dias, conforme a programação divulgada nas redes sociais da Prefeitura.

CORETO da Praça Atílio de Almeida Barbosa (Praça da Matriz): PROVOPAR, shows culturais – artistas locais.

CARROSSEL – O carrossel está aberto e é gratuito. Junto do parceiro Supermercado CONDOR, a atração está localizada na Praça João Antônio da Costa (Praça do Sagrada Família), até o dia 23/12, das 14h às 21h. Em caso de chuva forte, o brinquedo precisa ser desligado.

ATENÇÃO – O carrossel é para crianças de até 12 anos de idade e menores de 4 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável. As crianças portadoras de deficiências têm prioridade.

PRAÇAS: As praças estão enfeitadas, próximas do comércio, da tradicional feirinha, e com banheiros químicos para melhor atender quem visita o local.

CUIDADOS – O uso da máscara é obrigatório e destacam-se as medidas preventivas que devem continuar a ser respeitadas e adotadas por toda a população.

CHUVA: A Prefeitura informa que, em caso de forte chuva e mau tempo, os shows com cantores e apresentações artísticas podem ser previamente cancelados.