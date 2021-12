Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem, de 20 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (10) na Praia Mansa, em Caiobá, no litoral do estado. De acordo com o Portal E+ Notícias, o rapaz estava com amigos na areia durante a tarde e resolveu dar um mergulho. Após entrar na água o jovem não foi mais visto.

Os amigos acionaram o Corpo de Bombeiros, porém, as buscas foram suspensas por volta das 19h. Mais tarde, um corpo foi encontrado perto do Iate Clube Caiobá.

O jovem foi identificado por familiares e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações preliminares, a vítima morava em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.