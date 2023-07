Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) participou, no dia 26 de julho, da reunião da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e do 2º Encontro de Lideranças do Norte Pioneiro: Inovação e Empreendedorismo. As atividades ocorreram em Jacarezinho.

Na ocasião, o secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel, reforçou o apoio à UENP e ao Norte Pioneiro. “A Universidade é uma instituição que muito fomenta a inovação e o desenvolvimento na região. Portanto, é necessário que estejamos sempre unidos para fortalecê-la cada vez mais. Reforço, aqui, o meu apoio à Uenp”, disse.

O reitor da Uenp, Fábio Antonio Néia Martini, destacou a importância da parceria entre as instituições públicas e privadas. “A nossa Universidade é muito parceira quando o assunto é inovação e empreendedorismo. Sabemos que o caminho para o desenvolvimento é exatamente essa cooperação entre as instituições de ensino, prefeituras e empresas, por meio de projetos que venham a contribuir para o avanço da nossa região”, salientou.

Segundo o coordenador do Sebrae de Jacarezinho, Odemir Capello, entidade que promoveu o encontro de lideranças, explicou o objetivo da união entre as entidades do Norte Pioneiro. “Temos trabalhado muito fortemente em relação à inovação. O objetivo maior desse trabalho é criar oportunidade para que o jovem, por meio da inovação, permaneça na nossa região. Nós focamos muito no desenvolvimento regional e integramos as entidades nesse grande processo”, declarou.