Por conta do excesso de chuvas, a BR-376 foi totalmente bloqueada no quilômetro (km) 669, local onde houve deslizamento de terras, na manhã desta terça-feira (18). O aviso emitido pela Arteris Litoral Sul e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que a interdição, que começou às 8h, é preventiva. Não há previsão de liberação!

De modo a manter condições seguras aos usuários da BR-376 na região de Guaratuba/PR, a Arteris Litoral Sul, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), bloqueará, por volta das 8h desta terça-feira, o tráfego na altura do km 669 da rodovia, trecho da Serra do Mar.

Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná (Simepar) apontam que 62 milímetros (mm) de chuva caíram sobre Guaratuba, no Litoral do Paraná, ao longo das últimas horas.

Ainda no texto divulgado à imprensa, a concessionária afirmou que tem monitorado as condições climáticas com o objetivo de garantir a máxima segurança dos usuários que precisam trafegar pelo local.

A PRF também emitiu comunicado indicando os pontos de bloqueio, que possuem a possibilidade de retorno. Veja abaixo:

BR-376, km 633, em São José dos Pinhais (PR);

(PR); BR-101, km 2, em Garuva (SC).

