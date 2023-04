Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Vai acontecer! Após entregar para a família de Marília Mendonça uma música gravada antes da morte da cantora, em novembro de 2021, o cantor Zezé di Camargo decidiu lançar o single. O Metrópoles, confirmou a novidade e antecipa: Você Não é Mais Assim estreia ainda este mês, com direito à versão em vídeo.

Na semana passada, o cantor se encontrou com Ruth Moreira, mãe da cantora, e entregou a música para a matriarca da família, deixando em suas mãos a decisão de lançar ou não a canção

Segundo o Metrópoles apurou, Você Não é Mais Assim vai ter um videoclipe mesclando as imagens do encontro dos dois, quando eles estiveam no estúdio de Felipe Duran. O lançamento da parte de áudio deve ser entre 28 e 30 de abril, e a parte de video até o dia 5 de maio.

De acordo com a colunista Leo Dias, do Metrópoles, a canção gravada por Zezé e Marília é uma nova versão de Você Não é Mais Assim, lançada por Zezé di Camargo & Luciano há 23 anos.

