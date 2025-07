O Paraná registrou o amanhecer mais gelado do mês de julho nesta quarta-feira (30), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Diversas cidades tiveram temperaturas negativas e amanheceram cobertas de geada.

“Não é o resfriamento mais intenso deste inverno, não superando os dias 24 e 25 de junho, mas mesmo assim é uma onda de frio bem expressiva, até mesmo nas porções mais ao Norte, Oeste e Sudoeste”, explica o meteorologia Lizandro Jacóbsen.

O frio se mantém nesta quinta-feira (31) com possibilidade de geada mas o dia não deve ser tão gelado. A massa de ar frio começa a perder força apenas na sexta-feira (1°).

Sexta e sábado (2) ainda terão um início de manhã frio, principalmente no sul do Paraná, mas já sem chance para a ocorrência de geada.

A expectativa é que só a partir do domingo (3), com o deslocamento de uma nova frente fria, as pancadas de chuva retornem ao meio oeste e sudoeste do Paraná.

Por enquanto, o domingo ainda vai ser marcado por tempo firme na capital, com essa temperatura mais amena e uma tarde bem ensolarada.

Amanhecer mais gelado do Paraná: veja as cidades que registraram a temperatura negativa