A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) tem promovido avanços na assistência farmacêutica à população com doenças crônicas por meio do programa Remédio em Casa. A iniciativa, que integra o Sistema Único de Saúde (SUS), proporciona a entrega domiciliar de medicamentos para mais de 40 tipos de doenças e já atende 32.834 usuários em 2025. Em 2019, esse número era de apenas 3.653, o que representa um crescimento de 798% na cobertura do programa.

O Remédio em Casa contempla medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) e do Elenco Complementar da Sesa. São 49 itens que podem ser enviados pelos Correios via Sedex ao endereço do paciente — com exceção daqueles que necessitam de refrigeração ou que são de controle especial.

“O objetivo do programa é garantir mais segurança, conforto e dignidade aos pacientes que enfrentam doenças crônicas e, muitas vezes, têm dificuldade de locomoção. Levamos os medicamentos até a casa dessas pessoas, aproximando o cuidado da realidade de quem mais precisa”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Entre as patologias com maior volume de atendimentos pelo programa estão dislipidemia (excesso de gordura no sangue), asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e osteoporose — todas com tratamentos de uso contínuo e alto custo, que exigem regularidade na distribuição de medicamentos.

Inicialmente implantado na 2ª Regional de Saúde (Curitiba) em 2019, o programa expandiu sua atuação para outras cinco regionais: 17ª RS (Londrina) e 10ª RS (Cascavel), em 2020; 15ª RS (Maringá) e 3ª RS (Ponta Grossa), em 2021; e 9ª RS (Foz do Iguaçu), em 2022. Essas unidades concentram os maiores volumes de pacientes cadastrados no Ceaf e, juntas, respondem por cerca de 70% dos atendimentos nas farmácias sob gestão estadual.

De acordo com a coordenadora da Assistência Farmacêutica do Paraná, Deise Pontarolli, a ampliação é estratégica. “Fizemos a escolha das unidades com base na capacidade de atendimento e na estrutura das farmácias regionais. Isso nos permite oferecer o serviço com mais agilidade e alcance, especialmente para pacientes que dependem de um tratamento contínuo e não podem faltar com a medicação”, explicou.

COMO ADERIR– A adesão ao Remédio em Casa é realizada nas farmácias das Regionais de Saúde contempladas. Os próprios profissionais entram em contato com os pacientes elegíveis, dentro dos limites do município sede da regional, que devem comparecer à Farmácia Estadual para preencher o Termo de Adesão. A renovação do cadastro deve ser feita a cada seis meses, com atualização dos documentos exigidos.

A entrega dos medicamentos é feita por meio dos Correios, contratados pela Sesa para realizar a distribuição via Sedex diretamente ao endereço informado pelo paciente.

REDE– Atualmente, a rede estadual de farmácias da Sesa conta com 23 unidades em funcionamento nas 22 Regionais de Saúde. Juntas, elas atendem mais de 533 mil usuários cadastrados, com oferta de 280 itens entre medicamentos e insumos dos componentes Ceaf e Elenco Complementar.

“O fortalecimento da assistência farmacêutica é um compromisso permanente do Governo do Estado. Queremos que o acesso ao medicamento seja parte do cuidado contínuo com o paciente, e não mais uma barreira a ser enfrentada”, concluiu Beto Preto.