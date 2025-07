A massa de ar polar que atinge o Paraná fez as temperaturas despencarem na manhã desta quarta-feira (30), com mínima de -3,4°C. Conforme dados divulgados pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), pelo menos quatro cidades do estado tiveram temperaturas negativas, sendo General Carneiro a recordista de frio neste amanhecer.

As regiões sul, Campos Gerais e metropolitana de Curitiba foram as mais frias na manhã desta quarta. Além de Gerenal Carneiro, São Mateus do Sul, Palmas e Ponta Grossa tiveram temperaturas abaixo de 0°C.

Apesar do frio intenso, as marcas não superaram os dias mais frios do ano, que aconteceram no final de junho. Nesta quarta, algumas cidades registraram o dia mais frio de julho:Antonina, Cambará, Campo Mourão, Cerro Azul, Cornélio Procópio, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Irati, Guarapuava, Guaratuba, Jaguariaíva, Lapa, Londrina, Paranaguá, Pinhais, Pinhão, Ponta Grossa, Guaraqueçaba, Santo Antônio da Platina, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Frio no Paraná: veja cidades mais frias nesta quarta (30)

Confira a lista de cidades mais frias no Paraná nesta quarta-feira (30), conforme dados do Simepar:

-3,4°C | General Carneiro

-1,4°C | São Mateus do Sul

-0,1°C | Palmas

-0,1°C | Ponta Grossa

0,1°C | Fazenda Rio Grande

0,3°C | Lapa

0,5°C | Jaguariaíva

0,6°C | Pinhão

0,7°C | União da Vitória

0,8°C | Guarapuava

1,1°C | Telêmaco Borba

1,5°C | Pinhais

1,6°C | Joaquim Távora

2,1°C | Francisco Beltrão

2,1°C | Irati

2,6°C | Cerro Azul

2,8°C | Curitiba