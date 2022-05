Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma verdadeira força tarefa será montada para resolver a situação do Serviço Móvel de Urgência (SAMU). Na última sexta-feira, 29, já estiveram reunidos o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (CISNOP) e prefeito de Santa Cecília do Pavão Edimar Santos, o Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e Prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares, o Diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento e alguns membros da equipe técnica do CISNORPI e Regional.

O Blog do Marcos Junior acompanhou o início da reunião que tem como finalidade resolver os problemas apontados sobre a prestação do serviço como a situação de ambulâncias, salários atrasados e condições de trabalhos.

“É muito importante podermos compor esta comissão entre todas as esferas para podermos buscar alternativas e soluções”, comente Edimar Santos, que é Presidente do CISNOP, da região de Cornélio Procópio. Para o prefeito Haggi Neto do município de Cambará é necessária a comissão trabalhar em conjunto. “São vários pontos que precisam ser abordados e tenho a certeza que uma solução teremos em breve”, finaliza.