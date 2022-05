Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O primeiro fim de semana da fase regional da 2º edição do Paraná Bom de Bola, que é uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com o apoio e parceria das prefeituras municipais, reuniu 10 mil atletas e dirigentes. Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu e Missal foram as 11 cidades-sede.

A cidade de Marilândia do Sul teve sua primeira rodada adiada para o dia 13 a 15 de maio.

No sub-16 masculino foram 137 equipes em campo e no feminino outras 27, sendo marcados 257 gols e 35 gols, respectivamente. Na categoria sub-21 (apenas masculino) a bola balançou a rede 162 vezes, com 109 equipes competindo. A categoria Master (também apenas masculino) reuniu 49 equipes, totalizando 322 times em disputa. Clique AQUI e confira os resultados da primeira rodada.