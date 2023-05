Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná vinculados ao Instituto Água e Terra (IAT) voltam se reunir a partir desta semana. Na quinta-feira (18), às 14 horas, ocorre a 2° Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu. Já no dia 25, também uma quinta-feira, às 9h30, acontecerá a 23ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacias do Rio Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2 – CBH Norte Pioneiro.

Os encontros terão transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná. Para acompanhar, basta acessar Baixo Iguaçu e Norte Pioneiro .

A plenária do Baixo Iguaçu contempla as seguintes pautas: posse do novo representante do comitê; aprovação da minuta da ata da 6ª Reunião Ordinária; eleição do 2° vice-presidente do colegiado; apresentação com o tema: Diretrizes para Controle de Cheias e Plano Diretor; aprovação da logomarca do Comitê; além de espaço aberto para assuntos gerais.

Já a reunião do CBH Norte Pioneiro, a primeira em 2023, tem como objetivo apresentar a revisão do regimento interno do Comitê e a discussão para criação do grupo de trabalho para Unidade Especial de Gestão do Rio Cinzas.

COMITÊS– Os comitês são responsáveis pela gestão das políticas públicas referentes aos usos dos recursos hídricos, a fim de garantir água em quantidade e qualidade para a população, além de preservar seu entorno e a biodiversidade.

O IAT é o órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e desempenha o papel de agência de água dentro dos comitês, fornecendo apoio técnico e financeiro, além de atuar na secretaria executiva deles. Os grupos têm poder normativo, deliberativo e consultivo e é composto por representantes do poder público, usuários da água e sociedade civil.